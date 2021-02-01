Uzmanlar, hamileliğin son üç ayında annenin sırt üstü yatmasının karnındaki bebeğe zarar verebileceği uyarısında bulundu. İngiltere ve Yeni Zelanda arasında yapılan ortak araştırma, bu şekilde yatılmasının göbek bağı üzerinden bebeğe giden kan akışını yüzde 11 azalttığını ortaya koydu. Araştırma raporunu yazan Londra Üniversitesi Koleji profesörü Anna David, “Araştırmamız, sağlıklı, normal boyutta bebeği olan kadınların niçin erken doğum yaptıklarına da ışık tutuyor. Erken doğum tehlikesinden kurtulmaları için hamilelikte kadınlara son üç ayda yanları üzerine yatmalarının tavsiye edilmesi de bu yüzden” dedi.
Uzmanlardan uyarı: Hamilelikte sırt üstü uyumak erken doğuma yol açabilir
01.02.2021 - 13:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzmanlar, hamileliğin son üç ayında annenin sırt üstü yatmasının karnındaki bebeğe zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : hamilelik,sırt üstü yatmak,uzmanlardan uyarı,
764345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764345.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER