Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da Taylia Craw, Warrnambool sahillerinde 2 yaşındaki oğlu Levi’nin fotoğrafını çektiğinde bunun çocuğun babasıyla son fotoğrafı olacağını bilmiyordu. Levi, sahilde elindeki kürekle kumlarla oynarken çok gerilerdeki babası Duncan Craw (32) da akşam 5 sıralarında şnorkelle yüzüyordu. Duncan, bu fotoğrafın çekilmesinden birkaç saniye sonra gözlerden kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Craw’un eceliyle öldüğü, cesedinin de o sıralarda bölgede görülen büyük beyaz köpek balığı tarafından yenildiği düşünülüyor. Kıyafetinden parçalar birkaç gün sonra civardaki plajda görüldü. Aile, “Emin olamayız ama deliller, Duncan’ın köpek balığı gelmeden önce tıbbi bir olaya maruz kaldığını gösteriyor. En azından köpek balığı saldırısıyla değil, suda rahat bir şekilde öldüğüyle teselli buluyoruz” açıklamasını yaptı. Duncan’ın sevenleri, Levi için yardım kampanyası başlattı. Şimdiye kadar 42.000 dolar toplandı. Para, çocuğun eğitimi için kullanılacak.