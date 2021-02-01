Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki vaka sayıları ve Kovid-19 aşılama programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede son 1 haftada 931 bin 204 kişiye Kovid-19 aşısının yapıldığını ve aşının birinci dozunu yaptıranların sayısının 9 milyon 200 bini aştığını kaydeden Hancock, öncelikli grupta yer alanların tamamını 15 Şubat'a kadar aşılamayı hedeflediklerini aktardı.

Hancock, Fransız ilaç firması Valneva'dan bugün 40 milyon doz daha Kovid-19 aşısı sipariş ettikleri, bununla İngiltere'nin sipariş ettiği aşı miktarının 400 milyon dozun üzerine çıktığı bilgisini paylaştı.

Ülkede 105 kişide Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı yeni türüne rastlandığını ve bunlardan 11'inin seyahat geçmişlerinin bulunmadığını kaydeden Hancock, bu yeni türe rastlanan bölgelerde kapsamlı test uygulaması başlatacaklarını vurguladı.

Hancock, Pfizer-BionTech, Oxford-AstraZeneca ve Moderna Kovid-19 aşılarının Güney Afrika kaynaklı yeni türüne karşı etkili olduğunu vurguladı.

AB ile Kovid-19 aşısının tedarikine yönelik yaşanan sorunların çözümünde geçen hafta sonu "yapıcı ilerleme" sağladıklarını ifade eden Hancock, tüm dünyanın aşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.