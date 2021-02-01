Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Rusya, Çin ve Ukrayna’dan birçok hükümlü dolandırıcının, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Pasaportların verilmesinde GKRY Lideri Nikos Anastasiadis’in eski avukatlık bürosunun rol aldığı yönündeki haberlerin ardından Anastasiadis, “altın pasaport” skandalıyla ilgili yarın Araştırma Komitesi’ne ifade verecek. Anastasiadis ayrıca, Komite’ye Suudi şeyhlerinin özel uçaklarıyla yaptığı bedava seyahatler ile ilgili de açıklama yapacak. Rum basınında yer alan haberlerde, Anastasiadis’in olağanüstü güvenlik önlemleri altında Komite’ye ifade vermeye gideceği belirtildi.



Anastasiadis, 2 gün önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında pasaport olayıyla ilgisinin olmadığını öne sürmüş, kendisine karşı organize bir propaganda yapıldığını iddia etmişti. Güney Kıbrıs'ta patlak veren "altın pasaport" skandalı sonrasında Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris istifa etmek zorunda kalmıştı.



GKRY vatandaşlığı alanlar arasında Burisma enerji şirketinin sahibi Ukraynalı iş adamı Mikola Zloçevski, Rus enerji devi Gazprom'un eski yöneticisi Nikolay Gornovskiy, gasp suçundan hapis yatan Rus vatandaşı Ali Beglov ve hisse devrinde dolandırıcılıktan cezaevine giren Çinli iş adamı Cang Kıçiang bulunuyor.