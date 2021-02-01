Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 347 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 201 bin 461’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 456 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 76 bin 512’ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 811'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 93 kişi hastanelerde tedavi görüyor.