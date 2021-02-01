Fransa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 347 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 201 bin 461’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 456 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 76 bin 512’ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 811'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 93 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 4 bin 347 yeni vaka
01.02.2021 - 23:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 347 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 201 bin 461’a ulaştı.
Etiketler : Fransa,
764457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764457.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER