Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 6114 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 228 bin 85’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 861 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 981 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 954 bin kişinin iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 216 bin 104 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi.

Hastalığın bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4367 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2347 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.96 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 467 bin 918 kişi aşılanırken, 532 bin 562 kişi ise ikinci doz aşı yapıldı.