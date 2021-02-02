Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tempo gazetesinin haberine göre, Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Başkanı Soerjanto Tjahjono, kazanın nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında motor gücünü kontrol eden otomatik gaz dahil 5 parçanın ABD ve İngiltere’ye gönderildiğini belirtti.

Otomatik gaz kelebeği parametresinin neden değiştiğinin araştırılacağını aktaran Tjahjono, gönderilen diğer parçalara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

12 Ocak’ta enkazdan çıkarılan ve uçuş veri kayıtlarını içeren ilk karakutunun incelenmesi devam ederken, kazaya ilişkin ön raporun ise 9 Şubat’ta açıklanması bekleniyor.

Öte yandan kazanın yaşandığı bölgede geniş alanda, ses kayıt cihazını içeren ikinci karakutuyu arama çalışmaları sürüyor.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, 9 Ocak'ta başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğü açıklanmıştı.