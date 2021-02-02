Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Newcastle United futbol takımının yıldızı Joelinton’un (24), kuaförde çektirdiği fotoğraftan dolayı başı dertte. Traştan sonra ünlü stilist Tom Baxter’la birlikte çekilmiş fotoğrafını Instagram’da 110.000 takipçisiyle paylaşan Joelinton, kısa süre sonra fotoğrafı sildi ama karantinayı delmekten hakkında soruşturma başlatılmasından kurtulamadı. Northumbria polisi ve Newcastle Şehir Konseyi tarafından hakkında ayrı ayrı soruşturma başlatılan ünlü futbolcu, polise ifade verecek. Newcastle United da olayla ilgili iç soruşturma başlattı. Baxter ise tepkiler üzerine “Cezam neyse çekerim” açıklamasını yaptı. Salgın sebebiyle üçüncü karantina döneminin yaşandığı İngiltere’de berber ve kuaförler ocak ayından beri kapalı.