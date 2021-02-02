Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayvan’daki Global Times gazetesi, tatbikatların Çin’in Tayvan’a savaş açmaya hazırlandığını gösterdiğini kaydetti. Kendisine ait addettiği Tayvan’a karşı tavrını son zamanlarda iyice sertleştiren ve askeri faaliyetlerini artıran Çin, geçen hafta “bağımsızlığın savaş anlamına geldiği” uyarısında bulunmuştu. Çin, Tayvan’ın resmî olarak bağımsızlık ilan edeceğini düşünüyor. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ise zaten bağımsız bir ülke olduklarını söyledi. Günümüzde sadece 23 ülke Tayvan’ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor. Buna rağmen çok sayıda ülke gayriresmî olarak Tayvan’la ekonomik ve kültürel ilişkilerde bulunuyor.