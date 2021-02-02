Tayvan’daki Global Times gazetesi, tatbikatların Çin’in Tayvan’a savaş açmaya hazırlandığını gösterdiğini kaydetti. Kendisine ait addettiği Tayvan’a karşı tavrını son zamanlarda iyice sertleştiren ve askeri faaliyetlerini artıran Çin, geçen hafta “bağımsızlığın savaş anlamına geldiği” uyarısında bulunmuştu. Çin, Tayvan’ın resmî olarak bağımsızlık ilan edeceğini düşünüyor. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ise zaten bağımsız bir ülke olduklarını söyledi. Günümüzde sadece 23 ülke Tayvan’ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor. Buna rağmen çok sayıda ülke gayriresmî olarak Tayvan’la ekonomik ve kültürel ilişkilerde bulunuyor.
Tayvan’da endişe: Çin savaşa hazırlanıyor
02.02.2021 - 13:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ocak ayında bir gün dışında her gün askeri tatbikat için Tayvan hava sahasında uçtuğu bildirildi.
Etiketler : tayvan,çin,savaş,
764593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764593.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER