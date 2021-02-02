Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 6820 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 660'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 110'a, vaka sayısının da 1 milyon 431 bin 416'ya çıktığını aktardı.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 3865'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 223 bin 197 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 394 bin 967'ye ulaştığını kaydetti.