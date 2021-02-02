Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da 2003 yılında kurulan ve ülke genelinde yaklaşık 60 şubesi bulunan en büyük toptancı mağazası Epicenter’in Pervomaysk şehrindeki Födr Dostoyevskiy Caddesi üzerindeki şubesinde yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralanırken, yangını çıkaran 37 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Yangının kısa sürede büyümesi ile 5 bin 500 metrekarelik alana sahip mağazanın yaklaşık 4 bin metrekaresi alevlere teslim oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, yangına 191 personel ve 35 teknik aracın müdahale ettiği aktarıldı.