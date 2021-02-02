Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalnıy'e verilen ceza kabul edilemez. Siyasi anlaşmazlık suç değildir. Derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. İnsan haklarına ve demokratik özgürlüğe saygı müzakere edilemez." ifadesini kullandı. Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülen davada Navalnıy'a yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmesine karar verilmişti.