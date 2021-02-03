Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1210, Meksika'da 433, Arjantin'de 177, Kolombiya'da 304, Şili'de 22, Ekvador'da 25, Bolivya'da 74 ve Guatemala'da 36 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1210 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 309'a, 54 bin 96 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 283 bin 418’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 794 bin 19 vaka ve 53 bin 455 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 160 bin 929’a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 433 kişi hayatını kaybetti.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 159 bin 533’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 67 bin 855’e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 436 bin 482’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 177 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 48 bin 426’ya, 9 bin 695 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 943 bin 548’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 738 bin 768 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 54 bin 576’ya çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 91 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 114 bin 597’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 971 bin 342’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 559’a çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 147 artışla 734 bin 35'e, iyileşenlerin sayısı 690 bin 653'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 915’e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 293 artışla 251 bin 279'a, iyileşenlerin sayısı 209 bin 814'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 127 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 220 bin 426'ya, virüse bağlı can kaybı 10 bin 513'e, sağlığına kavuşanların sayısı 161 bin 764'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 5 bin 709'a, vaka sayısı da 667 artışla 160 bin 299'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 146 bin 19 kişi de iyileşti.