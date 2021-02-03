Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin dün çıkarıldığı mahkemede geçmişte ertelenen hapis cezasının onanması ve 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına Almanya’dan tepki geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Navalny’nin 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstererek, Navalny hakkındaki kararın hukukun üstünlüğünden uzak olduğunu belirtti. Merkel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Navalny derhal serbest bırakılmalı. Barışçıl göstericilere yönelik şiddet durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

“Navalny hemen serbest bırakılmalı”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, “Alexei Navalny aleyhindeki karar, Rusya'da özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne karşı sert bir darbe. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017 yılında bu prosedürü keyfi olduğu gerekçesiyle zaten eleştirmişti. Alexei Navalny hemen serbest bırakılmalı” dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı muhalefetin simgesi haline gelen 44 yaşındaki Rus siyasetçi Alexei Navalny, dün Moskova'da hakim önüne çıkarıldı. Navalny, daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Navalny’nin daha önce ev hapsinde bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak, cezanın 2,5 yılını cezaevinde geçirmesine karar verildi.