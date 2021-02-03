Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BOKE

Libya’da darbeci güçlerin lideri Halife Hafter'in katliam dosyası giderek kabarırken, ülkedeki toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. Terhune’de geçtiğimiz hafta yeni bir toplu mezarda 10 ceset bulundu. Ülkedeki toplu mezarların sayısı 28’e, ceset sayısının ise 138’e ulaştı öğrenildi. Bir süredir insanlık ve savaş suçu davalarından kurtulmak için girişimlerde bulunan Hafter’e, ABD’nin ardından Tobruk Meclisi de sırt çevirdi. Hafter’in yargının elinden kaçacak hiçbir yeri kalmadı.



ABD DOKUNULMAZLIK VERMEDİ

Libya’daki toplu mezarların sorumlusu darbeci Hafter; işkence, adam kaçırma, keyfi infaz gibi çeşitli savaş ve insanlık suçlarından yargılandığı davalardan kurtulmak amacıyla, ‘Devlet Başkanı’ muamelesi görmesi gerektiğini ve diplomatik dokunulmazlık hakkına sahip olduğunu iddia ederek ABD’ye talepte bulunmuştu. Washington yönetimi ise, ABD kanunlarına göre, Hafter yasal olarak Libya Devlet Başkanı olmadığı için bu talebi reddetmişti.



TOBRUK DA SIRT ÇEVİRDİ

Tobruk Meclisi de Hafter’in yanında yer almadı. Tobruk Temsilciler Başkanı Akile Salih’in, bulunan her yeni toplu mezar ve cesedin savaş suçları davalarına birer kanıt olarak eklendiğini, Hafter’in yargının elinden kurtulamayacağını, kendisi dâhil hiç kimsenin Hafter’e yardım edemeyeceğini söylediği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından, darbeci Hafter’in savaş ve insanlık suçlarından mutlaka yargılanacağı, aklanma şansının olmadığı ifade ediliyor.