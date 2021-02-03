Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Biden’ın selefi Donald Trump gibi birçok üst düzey görev için Yahudi kökenlileri seçmesini İsrail gazeteleri hazırladıkları ayrıntılı haberlerle okuyucularıyla paylaştı.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post ve Times Of Israel, konuya ilişkin haberlerinde, “Biden’ın yeni hükümette üst düzey görevlere getirdiği bütün Yahudiler” başlığını kullandı.

Her iki gazetenin haberinde de, ABD Başkanı'nın üst düzey görevlere aday gösterdiği veya atadığı Yahudi kökenli isimlerin listesiyle kısa biyografileri yer aldı.

Haaretz gazetesi ise konuya ilişkin haberde, “Minyan (Yahudilikte dini törenin icra edilmesi için 13 yaşını doldurmuş 10 erkeğe ihtiyaç duyulması kuralı) için yeterli, Biden’ın ekibindeki Yahudiler kimler” başlığı dikkati çekti.

Haaretz de diğer gazeteler gibi Biden’ın tercih ettiği isimlerin listesini ve biyografilerini yayımladı.

Dışişlerine Blinken, Hazineye Yellen

Biden’ın tercih ettiği ve kamuoyunun yakından tanıdığı Yahudi kökenli isimlerin başında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen geliyor.

Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk okudu.

Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecrübesi olan Blinken, Barack Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Blinken, 26 Ocak’ta Senatodan onay alarak ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen ise 2014'te ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'i yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesi nedeniyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

ABD Senatosu, 26 Ocak’ta Yellen’in de bakanlığını onayladı.

Alejandro Mayorkas

Biden’ın İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterdiği Alejandro Mayorkas, 1959’da Küba’da doğdu. Holokost’tan kurtulan Romanyalı bir annenin oğlu olan Mayorkas, 1960’ta ailesiyle ABD’ye göç etti.

Mayorkas, Obama’nın başkanlığında 2013-2016 yıllarında İç Güvenlik Bakanlığında bakan yardımcısı olarak görev yaptı.

ABD Senatosu, dün yapılan oylamada Mayorkas'ın bakanlığına onay verdi.

Adalet Bakanlığına Merrick Garland’ı tercih etti

Başkan Biden, Adalet Bakanlığı koltuğuna ise Federal Temyiz Mahkemesi Hakimi Merrick Garland’ı aday gösterdi.

Harvard Ünivesitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 69 yaşındaki Garland, 2016'da ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilmiş ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatodan onay alamamıştı.

Avril Haines

Biden’ın tercih ettiği Yahudi kökenli isimlerden biri de Avril Haines.

Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterildi.

Haines, 21 Ocak’ta Senatodan onay almasının ardından ABD’nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü oldu.

Ronald Klain

Biden, ABD Başkanı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü için en yakınındaki isimlerden biri olan Ronald Klain’i tercih etti.

Seçim süreci boyunca Biden'a kıdemli danışmanlık hizmeti veren Klain, Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu yıllarda da özel kalem müdürlüğünü yaptı.

Biden, eski ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Wendy Sherman’ı Dışişleri Bakanı Yardımcılığına, David Cohen’i ise CIA Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.