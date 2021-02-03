Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ismi açıklanmayan vekilin, eşine aldığı pahalı hediye olay oldu. KKTC genelinde tepki çeken olay, KKTC’li vekilin eşine hediye olarak 17 bin TL değerinde ayakkabı aldığının ortaya çıkması sonucu patlak verdi. Vekilin, İstanbul’a yaptığı ziyaretin dönüşünde Lefkoşa Ercan Havalimanı VIP geçişinde Gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde 17 bin TL’lik etiketi bulunan bir çift ayakkabı getirdiği belirlendi. Gümrük memurları, ayakkabılar için yasal işlem yapmak istedi ancak söz konusu ayakkabıların milletvekiline ait olduğunun ortaya çıkması üzerine gümrüksüz şekilde KKTC'ye girişine izin verildi.



KKTC medyasına yansıyan haberlerde, “KKTC'de halk ve hükümet, salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşarken bir milletvekilinin eşine 17 bin TL’ye ayakkabı alması şaşırttı” ifadeleri yer aldı.