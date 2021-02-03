Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunların sonuncusu Suudi Arabistan merkezli Arab News oldu.

Yayın organında çıkan bir yorumda ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve başlamasıyla Orta Doğu'ya ilişkin söylemlerin İran'a odaklandığı belirtildi.

Yazıda, "Ancak kontrol altına alınması gereken başka bir aktör ortaya çıktı. Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'si" görüşü savunuldu.

Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi ve Yunanistan ile mücadele ettiği belirtilen Türkiye'nin, diğer taraftan Katar, Azerbaycan ve Libya'daki müttefiklerine askeri destek sağladığı kaydedilerek, şöyle denildi: "Erdoğan çevresine net bir mesaj veriyor: Osmanlı Devleti'nin halefi olan Türkiye, imparatorluğun geleneksel toprak parçasında nüfuz sahibi bölgesel bir güç olarak hak ettiği yeri yeniden kazanıyor."