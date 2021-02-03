ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.
ABD’de Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü
03.02.2021 - 18:00 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.
Etiketler : ABD,
764939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764939.aspx
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