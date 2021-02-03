Fransa’da Covid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 362 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 251 bin 160’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 358 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 77 bin 595’e yükseldi. Ülke genelinde bin 788’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 212 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 26 bin 362 yeni vaka
03.02.2021 - 22:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 26 bin 362 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 251 bin 160’a ulaştı.
Etiketler : fransa,korona,haberler,virüs,
764987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764987.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER