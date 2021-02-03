Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika basınında çıkan habere göre Ancira, sahibi olduğu Altos Hornos şirketinin devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pamex) ile iş yaptığı dönemde yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve dolandırıcılıktan suçlanıyor.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Ancira'nın ülkeye ulaşmasının ardından hakkındaki suçlamalarla ilgili gözaltına alınarak hakkında adli sürecin başlatılacağı bildirdi.

Ancira, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (INTERPOL) hakkında çıkardığı yakalama emri nedeniyle İspanya'da gözaltına alındıktan sonra Palma de Mallorca hapishanesinde tutulmuştu.

Ancira'nın sahibi olduğu çelik üreticisi Altos Hornos şirketinin banka hesapları yolsuzluk soruşturması nedeniyle tedbir amaçlı daha önce dondurulmuştu.