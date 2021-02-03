Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 320 kişi enfekte oldu, 2 bin 365 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 3 bin 315'e, vaka sayısı 309 bin 162'ye, iyileşenlerin sayısı da 188 bin 824'e çıktı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 14 kişi hayatını kaybetti, 774 yeni vaka tespit edildi, 933 hasta ise iyileşti.

Son verilerle can kaybı 8 bin 323'e, vaka sayısı 473 bin 47'ye, iyileşen hasta sayısı da 451 bin 780'e yükseldi.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 1317 kişi enfekte oldu, 1275 hasta ise iyileşti.

Salgında ölü sayısının 13 bin 79'a, vaka sayısının da 623 bin 72'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 595 bin 869 oldu.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 10 kişinin öldüğünü, 1280 kişinin enfekte olduğunu, 776 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 344'e, vaka sayısının 330 bin 474'e, iyileşenlerin sayısının da 317 bin 218'e ulaştığını aktardı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 396 kişinin daha enfekte olduğu, 191 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 152 bin 491'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 146 bin 302'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, salgındaki toplam can kaybının 249 olduğu hatırlatıldı.