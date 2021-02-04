Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Nobuo Kishi'nin dün İngiliz mevkidaşları Dominic Raab ve Ben Wallace ile yaklaşık 2 saat süren çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. İki ülke arasındaki dördüncü "2+2" görüşmede uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi iki ülkenin temel değerler ve ilkeleri paylaştığına vurgu yaparken, kurallara dayalı özgür ve açık bir uluslararası düzeni güçlendirmeye yönelik ikili iş birliğinin her zamankinden önemli olduğunu dile getirdi. Nobuo ise Çin'in sahil güvenlik güçlerine silah kullanma yetkisi veren yeni yasası ile ilgili endişelerini muhataplarına aktarırken, yasaların uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Çin endişesi

Doğu ve Güney Çin denizlerindeki Pekin eksenli durumla ilgili endişelerini paylaşan tarafların bölgede statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı olduklarını yinelediği ifade edildi. Ayrıca özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi doğrultusunda iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Görüşmede ele alınan konular arasında Çin'in Hong Kong politikası, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlali iddiaları ve Covid-19 salgını gibi meselelerin de yer aldığı açıklandı.

İngiltere, uçak gemisi gönderecek

İngiltere'nin zirvede uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'i bu yılın sonlarında Doğu Asya'ya gönderme planını dile getirdiği belirtilirken, Japonya'nın ise Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğe katkıda bulunacağını söyleyerek gelişmeyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Bakanlar ayrıca, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve İngiltere ordusu arasında ortak tatbikatlar düzenleyerek iş birliğini güçlendirmenin gereğini yineledi.