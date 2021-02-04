Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama devam ederken, Afganistan'daki halk ise Kovid-19 aşısının dağıtımında ülkesinin unutulduğunu düşünüyor.

Başkent Kabil'de yaşayan üniversite öğrencisi olan Fazile Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid -19 aşısının dağıtımı konusunda Afganistan'ın unutulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'den Afganistan'a aşının gönderilmesi konusunda yardım beklediklerini ifade eden Haydari, hükümetin ve diğer ülkelerin Afganistan halkını düşünmediğini savundu.

''Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afganistan'ı asla düşünmüyor''

Kabil sakinlerinden Asil Han Ahmadzey ise "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afganistan'ı asla düşünmüyor, teveccüh etmiyor, bu bir bulaşıcı hastalık, ülkemizde önünü almak da mümkün değil. Bu nedenle aşının önce bizim ülkemize gelmesi gerekirdi." diye konuştu.

Ahmadzey, Afganistan halkının hem ekonomik sorunla ve hem sağlık sorunuyla boğuştuğunu dile getirerek, DSÖ'nün Afganistan'a aşı gönderme konusunda gecikmemesi gerektiğini belirtti.

Kabil'de yaşayan Muhammedullah Himmetyar da uluslararası toplumun Kovid-19 aşısının Afganistan gibi fakir ülkelere ulaştırılması konusunda çifte standart uyguladığının altını çizdi.

Uluslararası toplumun böyle bir dönemde sadece kendi çıkarını düşündüğü aktaran Himmetyar, Afganistan'da Kovid-19 hastalığı nedeniyle tehlike arttığı zaman dünya ülkelerinde de tehlikenin artacağını ve bu nedenle tüm ülkelerin aşı konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Aşıların ülkeye gelmesi için kimse tarafından henüz bir çalışma yapılmadı

Himmetyar, DSÖ'nün başka alanlarda Afganistan'a yardım ettiği gibi Kovid-19 aşısının dağıtımında da ülkeyi unutmaması gerektiğini dile getirdi.

Kabil'de bir kurumda çalışan Abdullah Fazli de Kovid-19 aşısının Afganistan gibi fakir ülkelerde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Aşıların ülkeye getirilmesi için kimse tarafından bir çalışma yapılmadığını belirten Fazli, bunun sonuçlarının kötü olacağını söyledi.

Fazli, "Bu konuların hepsi sağlık bakanlığının yapacağı bir iş ama bizde ise şuan sağlık bakanlığı dahi yok, sağlık bakanının cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasının ardından yerine kimse tayin edilmedi." ifadesini kullandı.

Taliban kontrolündeki bölgelerde vaka sayıları bilinmiyor

Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 55 bin 59'a, ölü sayısı 2 bin 404'e, iyileşenlerin sayısı 47 bin 723'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının rapor alamadığı, Taliban kontrolündeki bölgelerde ise vaka sayıları henüz bilinmiyor.