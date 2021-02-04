Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'de yer alan haberde, 73 yaşındaki Piers Corbyn'in "kamu zararına davranış" ve "kötü niyetli iletişim" gerekçeleriyle tutuklandığı belirtildi.

Piers Corbyn, tutuklanmasına sebep olan el ilanlarında Auschwitz toplama kampına ait bir fotoğrafı kullanarak hükümetin aşı programını eleştirdi. Ayrıca Corbyn'in ilanlarda kampın giriş kapısında yazılı olan "Çalışmak sizi özgür kılar" ifadesini "Aşılar özgürlüğe giden güvenli yoldur." şeklinde değiştirdiği görüldü.

Metropolitan polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı hareketlere öncülük eden Piers Corbyn hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'da Auschwitz-Birkenau toplama kampında çoğu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişiyi katletmişti.