Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 249 yeni vaka görüldü, 3 bin 904 hasta ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybının 888'e, vaka sayısının 316 bin 875'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 293 bin 180 oldu.

- Filistin

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 661 yeni vaka tespit edildi ve 419 kişi sağlığına kavuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19'dan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 461 yeni vaka tespit edildiğini, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini 200 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu bildirdi.

Son rakamlarla birlikte ülkede can kaybı 2 bin 50'ye, vaka sayısı 181 bin 349'a, iyileşen kişi sayısı da 170 bin 349'a ulaştı.

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletildiğini duyurdu.

Bezm, cuma ve cumartesi günleri kapsamlı, diğer günler kısmi uygulanan karantinanın kaldırıldığını belirtti.

Sözcü Bezm ayrıca, cuma ve cumartesi günleri halk pazarlarının kapalı kalacağı bilgisini paylaştı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 5 kişi yaşamını yitirdi, 770 yeni vaka tespit edildi, 1100 hasta ise iyileşti.

Son verilerle vefat sayısının 1919'a, vaka sayısın da 122 bin 13'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 102 bin 448 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 407 kişinin daha enfekte olduğu, 172 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 152 bin 898'e, iyileşen hasta sayısının da 146 bin 474'e çıktığı kaydedilen açıklamada, salgındaki toplam can kaybının 249 olduğu hatırlatıldı.