Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Mulhouse şehrindeki Bourtzwiller Mahallesi'nde Türklerin oturduğu binada 1 Ekim 2017'de yangın çıktı. Ertunç ve Aksu ailelerine mensup 3'ü çocuk 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Olayla ilgili aynı binada ikamet eden Aurelien Roellinger (32) gözaltına alındı. Tutuklanan şahıs, suçunu bir yıl sonra itiraf etti. Roellinger, olayın yaşandığı gece arkadaşlarıyla aşırı alkol aldığını, ardından sarhoş şekilde binaya gelip giriş katındaki bebek arabasını ateşe verdiğini söyledi. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında karar bugün verildi. Hâkim karşısına çıkan Roellinger’a 25 yıl hapis cezası verildi.