Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde 25 Ocak 2019’da maden atık barajının çökmesi sonucu 259 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişiye ise ulaşılamamıştı. Minas Gerais eyaleti ile maden şirketi Vale arasında 4 ay süren müzakerelerin ardından Vale, Brumadinho felaketi için 37 milyar reallik (yaklaşık 6.8 milyar dolar) tazminat ödemeyi kabul etti. Müzakerelere, Savcılık Ofisi ve Minas Gerais Adalet Divanı’nda katıldığı belirtildi. Tazminatın 1.2 milyar doları ile kaza sonucu Brumadinho'da meydana gelen çevresel hasar da telafi edilecek. Bölgede okul ve hastane yapılması ve bölge sakinleri için ayrıca bir gelir transferi programı oluşturulması planlanıyor. Ayrıca madencilik şirketi, eyaletin başkenti Belo Horizonte'deki bir çevre yolu ve şehrin metro ağındaki iyileştirme çalışmalarını üstlenecek.

“LATİN AMERİKA'DAKİ EN BÜYÜK TAZMİNAT”

Minas Gerais Valisi Romeu Zema yaptığı açıklamada, “Onarım işlemlerinde 37 milyar real kullanılacak. Bu 360 binden fazla insana iş sahibi yapacak. Bu rakam Latin Amerika'daki en büyük tazminat anlaşmasıdır” dedi. Vale Genel Başkan Yardımcısı Luiz Eduardo Osrio ise anlaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Brumadinho ve bölgede yaşayan tüm insanların sürdürülebilir kalkınması için bir katalizör olacağız” ifadelerini kullandı. Brumadinho Kurbanları Akrabaları Derneği (Avabrum) tarafından yapılan açıklamada ise, anlaşmanın gizlilik içinde ve kendilerine danışılmadan yapıldığı öne sürüldü.