Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kazazede, bu süre zarfında ilk kez iyileşme belirtileri gösterdi ve sevdiklerine göz kırpmaya ve tebessüm etmeye başladı. Flavill’in, kaldırıldığı nörolojik rehabilitasyon merkezi Adderley Green’de komada iki kere Covid-19’a yakalandığı açıklandı. Genç, hiç farkında olmadan iki keresinde de hastalığı atlatmayı başardı. Flavill, İngiltere’de koronavirüs sebebiyle ilk karantinanın başlatılmasından 3 hafta önce kaza geçirdiği için salgından da habersiz.