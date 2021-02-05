Castex, karantinanın “sosyal, iktisadi ve beşeri” maliyetlerinin olduğunu, bunu göze alamayacaklarını söyledi. Castex, aşılamanın da üçüncü kez karantinaya gidilmesini önleyebileceğini ifade etti. Ülkede dün 23.448 koronavirüs vakası görüldü. Benzer vaka sayısına sahip İngiltere’de ise Başbakan Boris Johnson, ekonomi üzerinde olumsuz etkilerine rağmen 8 Mart’a kadar karantinayı gevşetmeyeceklerini söyledi.
Fransa'da “sosyal, iktisadi ve beşeri” maliyetlerinden dolayı üçüncü karantinaya ret
05.02.2021 - 12:42 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Başbakanı Jean Castex, koronavirüs salgını sebebiyle üçüncü kez karantinaya gidilip gidilmemesi konusunu tüm detaylarıyla ele aldıklarını, milletvekillerinin gidilmemesi yönünde karar aldığını söyledi.
Etiketler : Fransa Başbakanı Jean Castex,koronavirüs,
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