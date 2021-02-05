Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Castex, karantinanın “sosyal, iktisadi ve beşeri” maliyetlerinin olduğunu, bunu göze alamayacaklarını söyledi. Castex, aşılamanın da üçüncü kez karantinaya gidilmesini önleyebileceğini ifade etti. Ülkede dün 23.448 koronavirüs vakası görüldü. Benzer vaka sayısına sahip İngiltere’de ise Başbakan Boris Johnson, ekonomi üzerinde olumsuz etkilerine rağmen 8 Mart’a kadar karantinayı gevşetmeyeceklerini söyledi.