ABD’nin New Jersey eyaletinde Brian Myers, aniden felç geçirerek evinde baygın halde yere yığıldı. Sadie adındaki köpeği hemen harekete geçti ve yüzünü yalayarak sahibinin uyanmasını sağladı. Köpek daha sonra adamı sürükleyerek diğer odaya taşıdı ve cep telefonuna ulaşmasını sağladı. Acil durumlarda kullanılan 911 nolu telefonu arayan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sol tarafının tutmadığını, konuşmakta da güçlük çektiğini ifade eden Myers, tedavisinin çok iyi gittiğini söyledi. Myers, hastanede tedavi görürken “kahraman” köpek evde ailenin yanında kalıyor. Yaşlı adam her gün Sadie ile FaceTime üzerinden görüşüyor.
Kahraman köpek! Felç geçiren sahibinin hayatını kurtardı
05.02.2021 - 16:32 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New Jersey eyaletinde Brian Myers, aniden felç geçirerek evinde baygın halde yere yığıldı. Sadie adındaki köpeği hemen harekete geçti ve yüzünü yalayarak sahibinin uyanmasını sağladı.
Etiketler : abd,köpek,
765386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765386.aspx
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