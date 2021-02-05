Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri şirketi Johnson and Johnson'a (J&J) bağlı ilaç firması Janssen, Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıda “acil kullanım onayı” için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurdu. İlacın, yapılan deneylerde tek dozda Covid-19’a karşı dünya genelinde yüzde 66, ABD’de yüzde 72 etkili olduğu açıklanmıştı. Firma, aşının Covid-19’dan hastaneye kaldırılma veya ölümleri ise yüzde 100 önlediğini bildirdi. Aşının, virüsün çok daha bulaşıcı Güney Afrika türüne karşı da yüzde 57 etkili olduğu belirtildi. J&J, onay çıkması halinde birkaç hafta içinde aşıyı piyasaya sürecek. ABD hükumeti, firmayla 100 milyon doz aşı için 1 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Bu da aşının tek doz fiyatının 10 dolar olduğunu gösteriyor. Tek doz olması ve bazı aşılar gibi dondurucuda muhafaza edilmesi gerekmediği için J&J aşılarının, Başkan Joe Biden yönetiminin 100 günde 150 milyon kişinin aşılanması hedefinin tutturulmasına yardımcı olacağı ifade ediliyor.