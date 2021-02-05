ABD Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz. Mümkün olmazsa, yaptırımlardan etkilenmeyen alanlara odaklanmaya devam edeceğiz
ABD Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz
05.02.2021 - 17:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz. Mümkün olmazsa, yaptırımlardan etkilenmeyen alanlara odaklanmaya devam edeceğiz
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,
765392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765392.aspx
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