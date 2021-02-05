Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sürth semtinde bulunan 500 kilogramlık İngiliz yapımı bombanın imha çalışmaları sırasında bölgede oturan 5 bin 500 kişi tahliye edildi. Bu kişiler arasında 24 hastanın da bulunduğu ve bazılarının koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yarım tonluk bomba yerel saatle 15.00'te imha edildi. Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere II. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hâle getiriliyor.