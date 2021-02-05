Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir es-Sartavi, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam başlayan aşırı yağışların ülkenin birçok kentinde sele neden olduğunu belirtti. Sartavi, Mefrak iline bağlı Ruveyşid bölgesinde selde kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. Ürdün'de yaklaşık iki yıl önce de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.
Ürdün'de sel 4 kişinin ölümüne yol açtı
05.02.2021 - 19:28 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : boğuldu,haberler,
765418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765418.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER