Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir es-Sartavi, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam başlayan aşırı yağışların ülkenin birçok kentinde sele neden olduğunu belirtti. Sartavi, Mefrak iline bağlı Ruveyşid bölgesinde selde kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. Ürdün'de yaklaşık iki yıl önce de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.