Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burundi Yüksek Mahkemesi, ceza alan kişiler arasında subay, avukat ve insan hakları savunucuları olduğunu açıkladı. Söz konusu 34 kişinin tamamının sürgünde yaşadığı bildirildi.

Ceza alanlardan Jeremie Minani, "Hiçbir şey için pişman değilim. Gerekirse yeniden yaparım." ifadelerini kullandı.

- Burundili generaller "direnişle" karşılaştı

Burundi'de Mayıs 2015'te Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'ya darbe girişiminde bulunan General Cyrille Ndayirukiye başarısız olmuştu.

Darbe girişimi, Nkurunziza'nın Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Zirvesi için Tanzanya'ya gittiği sırada gerçekleşmişti.

Başarısız darbe girişimi sonrası eski Savunma Bakanı Ndayirukiye ve 5 generale ömür boyu hapis cezası verilmişti.