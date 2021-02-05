Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan Ulusal Yer Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi, Ermenistan’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin Gürcistan’da da hissedildiğini duyurdu. Merkez tarafından yapılan açıklamada, “Bugün 19.36'da Gürcistan sınırından 79 kilometre uzakta Ermenistan’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gürcistan'dan 79 kilometre uzaklıkta” ifadeleri yer aldı.

Gürcistan’a komşu olan Ermenistan’da meydana gelen deprem, başkent Tiflis de dahil olmak üzere Kvemo Kartli bölgesinde hissedildi.