Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, mahkemenin Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi. Kararda Filistin'in Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu vurgulandı.

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldı. Kararda, Filistin'e diğer üye ülkeler gibi muamele edileceği açıklandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2019'da İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemesini tamamlamıştı. Başsavcı Fatou Bensouda, soruşturmanın kapsamına giren işgal altındaki topraklarda mahkemenin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin ilk derece dairesinden karar vermesini talep etmişti.

"TARİHİ GÜN"

Filistin Dışişleri Bakanı kararı "hesap verilebilirlik ilkesi için tarihi gün" olarak tanımladı.

İsrail'dense tepki geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün bir yargı kurumu değil siyasi bir organ olduğunu bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.