Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova'da 14 Şubat'ta yapılacak erken parlamento seçimlerinin heyecanı tüm ülkeyi sardı. Seçim heyecanı toplumun tüm kesimlerinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Etkisini sürdüren korona virüs salgını ise seçim şartlarını oldukça zorlaştırdı. Mitinglerin ve toplanmaların yasak olduğu ülkede siyasi partiler küçük gruplar halinde seçim kampanyalarını yürütebiliyor. Başkent Priştine’deki reklam panoları ve dev led ekranlarda parti liderlerinin boy göstermesi, ülkede salgının gölgesinde seçim havasının estiğini gösterdi.

120 sandalyelik Kosova Meclisi için 1079 milletvekili adayı yarışacak

Seçimlerin hazırlanması ve örgütlenmesinde en büyük görevi üstlenen Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK-KQZ) son sürat çalışıyor. Erken seçimleri 14 Şubat'a yetiştirmek için günde birden fazla kez toplanarak durum değerlendirmesi yapan MSK, seçimlerle ilgili olarak önemli kararlar alıyor. Seçimlere dönük çalışmalarını değerlendiren Kosova Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Valmir Elezi, erken parlamento seçimlerine siyasi parti, koalisyon ve yurttaş girişimi olmak üzere toplam 28 siyasi oluşumun katılacağını, 120 sandalyelik Kosova Meclisi için 1079 milletvekili adayının yarışacağını açıkladı.

Elezi, "Kosova ilk defa yeni tip korona virüs Covid-19 salgını şartlarında erken seçim düzenliyor. Bu en önemli bir durum. 14 Şubat seçimlerinin kendine özgü özelliklerinden diğeri ise kısa sürede düzenlenecek olması ve seçim kampanyasının sadece 10 gün sürmesidir" dedi. Elezi, Kosova Merkez Seçim Komisyonu’nun 39 gün gibi kısa bir süre içinde bu seçimleri hazırlanması ve örgütlenmesine yönelik bir dizi çalışma yaptığını hatırlattı. “En büyük zorluk, mevcut şartlara uymak oldu" diyen Elezi, "Bu, bizim için önemli bir sınav, daha önce bu tür şartlarla hiç karşılaşmadık” ifadelerini kullanarak bu seçim sınavından da başarıyla çıkacaklarına inandığını belirtti.

Kosova’da erken parlamento seçimleri, Kosova Anayasa Mahkemesinin cezası kesinleşmiş eski bir milletvekilinin son hükümetin kurulmasına yönelik yapılan oylamada kullandığı oyu geçersiz sayması üzerine aldığı karar uyarınca düzenleniyor. Kosova'da 1 milyon 794 bin 862 seçmen bulunuyor.