Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin corona virüsün ikinci dalgasını atlattığını ancak önlemlerin gevşetilmesinin biraz daha zaman isteğini belirtirten "Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

"ASİSTANIM YARDIM EDİYOR"

Merkel, kendisine kuaförler kapalı olduğu halde saçını nasıl yaptığı sorulması üzerine ise, bir asistan yardımı aldığını açıkladı ve şunları söyledi:

"Elbette, tüm hijyen kurallarına dikkat ediyoruz, insanlar saçlarının beyazladığı gerçeğiyle yaşamak zorunda. Bu yüzden kuaförlerin tekrar açılmasını dört gözle bekliyorum."