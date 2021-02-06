Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya donanmasına ait gemi, Amazon Nehri’nde Santarem şehrine 12 kilometre mesafede azgın sularda bir dondurucunun kapağına sığınmış 3 kişi gördü. Bunların, tekneleri batan balıkçılar oldukları ve 3 saattir bu vaziyette suda bulundukları öğrenildi. 25, 65 ve 69 yaşlarındaki balıkçılar, avlayacakları balıkları içine koymak için teknede bulunan dondurucunun içini boşaltarak içine sığınmış. Donanma gemisindeki mürettebat, can simidi atarak balıkçıları kurtardı. İşlek olmayan nehirde geminin, Covid-19 salgını sebebiyle hastanelere tıbbi malzeme nakleden gemilere refakat etmek için nehri kullandığı bildirildi. Büyük şans eseri kurtulan balıkçıların sağlık durumları iyi.