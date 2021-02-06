Brezilya donanmasına ait gemi, Amazon Nehri’nde Santarem şehrine 12 kilometre mesafede azgın sularda bir dondurucunun kapağına sığınmış 3 kişi gördü. Bunların, tekneleri batan balıkçılar oldukları ve 3 saattir bu vaziyette suda bulundukları öğrenildi. 25, 65 ve 69 yaşlarındaki balıkçılar, avlayacakları balıkları içine koymak için teknede bulunan dondurucunun içini boşaltarak içine sığınmış. Donanma gemisindeki mürettebat, can simidi atarak balıkçıları kurtardı. İşlek olmayan nehirde geminin, Covid-19 salgını sebebiyle hastanelere tıbbi malzeme nakleden gemilere refakat etmek için nehri kullandığı bildirildi. Büyük şans eseri kurtulan balıkçıların sağlık durumları iyi.
Amazon nehrinde tekneleri battı, 3 balıkçı dondurucu kutusu içinden kurtarıldı
06.02.2021 - 11:30 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya donanmasına ait gemi, Amazon Nehri’nde Santarem şehrine 12 kilometre mesafede azgın sularda bir dondurucunun kapağına sığınmış 3 kişi gördü. Bunların, tekneleri batan balıkçılar oldukları ve 3 saattir bu vaziyette suda bulundukları öğrenildi. Şans eseri kurtulan balıkçıların sağlık durumları iyi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : balıkçı,arama kurtarma,
765555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765555.aspx
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