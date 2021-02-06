Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg, mevcut aşılama hızıyla bunun ancak 7 senede mümkün olduğunu bildirdi. Dünyada bugüne kadar 119,8 milyon doz Covid aşısı yapıldı. Dünyada nüfusa oranla aşılamada İsrail ilk sırada. Ülke, nüfusun yüzde 58,5’ini aşıladı. İkinci sırada da küçük Doğu Afrika ülkesi Seyşeller geliyor. Seyşeller nüfusun yüzde 38,6’sına bir ya da iki doz aşı yaptı. İngiltere yüzde 15,7 ile aşılamada üçüncü sırada. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de yüzde 11,8 civarındaki aşılama ile ABD’nin önünde. Nüfusunun yüzde 8,7’sini aşılayan ABD’nin ise yine de 2022 başına kadar sürü bağışıklığını elde edeceği sanılıyor.