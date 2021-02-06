Koronavirüsün akciğer ve böbreklerine zarar vermesiyle adam bir daha ayağa kalkamadı. İngiltere’nin en uzun süren Covid hastalarından biri olan Jason, 10 ay sonra ilk adımlarını attı. Bu durum, karısı Sue’da büyük sevince yol açtı. Sue, “Zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda 10 metre kadar yürüdü. Bunu görmek harika bir olay” dedi. Şeker hastalığı ve hafif astımı bulunan Jason, koronavirüse karşı risk grubundaydı.
İngiltere’nin en uzun süreli Covid hastası: 10 ay sonra ilk kez yürüdü
06.02.2021 - 12:42 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Jason Kelk (49), rahatsızlanarak geçen sene 31 Mart’ta Leeds’teki St James Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler : ingiltere,covid,hasta,
765576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765576.aspx
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