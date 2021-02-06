Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün akciğer ve böbreklerine zarar vermesiyle adam bir daha ayağa kalkamadı. İngiltere’nin en uzun süren Covid hastalarından biri olan Jason, 10 ay sonra ilk adımlarını attı. Bu durum, karısı Sue’da büyük sevince yol açtı. Sue, “Zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda 10 metre kadar yürüdü. Bunu görmek harika bir olay” dedi. Şeker hastalığı ve hafif astımı bulunan Jason, koronavirüse karşı risk grubundaydı.