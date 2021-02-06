Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın güneybatısındaki Voronezh şehrinde bir adam, intihar etmek için apartmanın 17. katından aşağıya atladı. Adam, o sırada annesinin 5 aylık bebeği İlya’yı gezdirdiği bebek arabasının üzerine düştü. İsmi açıklanmayan adam olay yerinde ölürken bebek arabası parçalandı, İlya yere yapıştı. Polis, “Bebek arabasının üzerine düşen adam öldü. Bebek arabasının içindeki bebek de ambulansta hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı. Olay tüm dehşetiyle güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken görgü şahitleri talihsiz kadının yavrusunu kucağına alıp göz yaşlarına boğulduğunu söyledi. Gelen sağlık ekipleri acılı anneye teskin edici iğne yaptı. Ölen bebeğin, annenin ilk çocuğu olduğu açıklandı.