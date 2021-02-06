Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eve, o zamandan bu yana biri traktörle olmak üzere 6 kere araba çarptı. Son olarak perşembe gecesi içinde şoförle bir yolcu bulunan araba eve çarptı, arabadakiler kazayı yara almadan atlattı. Zaman zaman yaralanmaların da olduğu kazalarda evde büyük çaplı hasarlar meydana geldi. Bazen de arabalar evin bahçesine giriyor. Evin yıllık sigorta ücreti de bu süre zarfında 242 sterlinden 596 sterline çıktı. Tedbir alınması ve yolun güvenli hale getirilmesi için defalarca yetkili kurumlarla temasa geçtiğini ama sonuç alamadığını belirten Sue Pile, evde kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi. Çift, korunmak için ev etrafına beton bloklar yerleştirmeye başladı.