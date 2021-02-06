Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin IKBY hükümetine 5 bin korona virüs aşısı yollayacağını duyurdu. Sinopharm'ın geliştirdiği aşıların kısa bir süre içinde IKBY'ye bölgeye ulaşacağını vurgulayan Berzenci, aşının 2 bin 500 kişiye verileceğini aktardı. Berzenci ayrıca, tüm IKBY vatandaşlarının aşıya erişimi için bakanlığın çaba sarf ettiğini belirtti.

IKBY’de korona virüs salgınında şu ana kadar 106 bin 395 vaka kaydedilirken, 3 bin 481 kişi hayatını kaybetti.