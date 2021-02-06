Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ufa kentinde "Hummer" adlı Labrador cinsi 6 yaşındaki köpek, aşırı kilolarıyla nedeniyle zayıflaması için rehabilitasyona alındı. Köpeğin sahibi olan çift, hayvanın kilo almasının önüne geçemeyince onu uyutma kararı aldı. Köpeğin sahipleri Ufa kentindeki bir hayvan kliniğine gelerek aşırı yemek yiyen köpek ile artık başa çıkamadıklarını, köpeğin zor hareket ettiğini ve yürümekte güçlük çektiği için bazen taşımak zorunda olduklarını belirterek onu uyutmak istediklerini belirtti. Veterinerler ise çifti kararından vazgeçirmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda veterinerler, kilosuyla başı dertte olan köpeği rehabilitasyona alarak zayıflatmak için program yapabileceklerini söyledi. İkna olan çift, Hummer'ı yeniden kliniğe getirdi. Hassas terazide tartılan köpeğin kilosu 87.90 kilogram olarak belirlendi.

Klinik tarafından yapılan açıklamada, köpek için programa hemen başlandığı ve kısa sürede sağlığına kavuşturulacağını ifade edilirken, kararından vazgeçen aileye teşekkür edildi.