Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu karar, adaletin sağlanması yolunda atılan önemli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

"Siyonist savaş suçlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekli adımların tamamlanması" çağrısı yapılan açıklamada, UCM'nin olası baskılarla mücadele çabasının, şeffaflığını ve güvenilirliğini gösterdiği belirtildi.

UCM, 5 Şubat'ta İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.