Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 586 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 317 bin 333’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 191 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 78 bin 794’e yükseldi. Ülke genelinde bin 745’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 74 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.