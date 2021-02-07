Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Guardian’ın haberine göre, Kırsal Bölge Vakfı (CRPE) ve İngiliz Astronomi Derneğinden yapılan ortak açıklamada, Covid-19 nedeniyle uygulanan karantinanın gece gökyüzündeki ışık kirliliğini azaltıp azaltmadığını tespit etmek için halktan 6-14 Şubat'ta bulutsuz bir gecede bahçelerinden, balkonlarından, kapı eşiğinden ve hatta yatak odalarından yukarı bakmaları ve Orion takımyıldızı içinde kaç yıldız görebileceklerini saymaları istendi.

Açıklamada, bu uygulamadan elde edilecek verilerin daha karanlık bir gökyüzünü güvence altına alma, vahşi yaşamı koruma ve insanların gökyüzündeki yıldızları daha net şekilde görebilmelerini sağlama amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Uygulamaya katılanlara "vatandaş bilim insanları" nitelendirmesinde bulunulan açıklamada, katılımcıların bir taraftan Orion takımyıldızındaki yıldızları sayarak gökyüzünün tadını çıkarırken diğer yandan İngiltere'de gece karanlığı açısından en iyi ve en kötü yerlerin haritasını çıkarmaya yardımcı olacağının altı çizildi.

Açıklamada, bu yıl elde edilecek verilerin karantinanın ne tür bir etki oluşturduğunu görmek için 2020'nin bulgularıyla karşılaştırılacağı kaydedildi.

Covid-19 kısıtlamalarından önce 2020’de yapılan sayımda, katılımcıların yüzde 61’inin şiddetli ışık kirliliği yaşadığı bildirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Bölge Vakfı Yöneticisi Crispin Truman organizasyonun önemine değindi. Truman, "Karanlık gökyüzü, sağlığımız ve vahşi yaşam için çok önemli. Covid-19 nedeniyle maruz kaldığımız karantina kırsalın bizim için ne kadar kıymetli olabileceğini hatırlattı. İnsanlar yıldız sayımına katılarak çoğu zaman gözden kaçan ama hayati önem taşıyan kırsal alanların daha fazla korunması için hükümete karşı kampanya yapmamıza yardım edecek." ifadesini kullandı.